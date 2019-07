Migranti: sindaco Lampedusa, ‘comandante ha chiesto medico, situazione drammatica’

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Non li vogliono fare scendere, c’è un ordine del Viminale, ma la situazione a bordo, a quanto mi ha detto il capitano, è drammatica”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di Lampedusa Toto Martello che si è recato al porto dell’isola dove da oltre due ore ha attraccato, forzando il blocco imposto dal ministro dell’Interno, la Nave Alex di Mediterranea Saving Humans con a bordo 41 migranti.

“Il comandante ha chiesto la presenza di un medico a bordo – ha aggiunto – C’è un problema di sanità e non hanno bagni funzionanti. Penso che per com’è la situazione dovrebbero farli sbarcare ma in questo il sindaco non ha alcun potere. Posso solo fare da spettatore, anzi come dicono a Lampedusa il ‘guardone'”. “Si è paventata l’ipotesi di far portare sulla banchina dei bagni chimici – racconta – farli scendere per andare in bagno e poi farli ripartire per Malta”.