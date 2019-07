Milano, Arpa: a Settimo i primi monitoraggi escludono inquinanti nell’aria

L’incendio divampato in una ditta di stoccaggio dei rifiuti a Settimo Milanese ha interessato rifiuti non pericolosi come carta, legno e plastica e i primi monitoraggi escludono la presenza nell’aria di sostanze inquinanti. E’ quanto riferisce l’Arpa Lombardia, sul posto con i suoi tecnici.

“Attualmente non si può accedere all’impianto anche per motivi di sicurezza e di stabilità del capannone” e, al momento, “nonostante l’incendio sia spento, in via cautelare Arpa continua a monitore la situazione attraverso il gruppo di supporto specialistico contaminazione atmosferica“.