Missione Beyond, il presidente della Commissione Difesa della Camera Rizzo scrive a Parmitano: “auguri più fervidi di un pieno successo”

Il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati Gianluca Rizzo, fa gli auguri al colonnello dell’Aereonautica militare Luca Parmitano, l’astronauta catanese dell’Agenzia spaziale europea, che oggi a bordo della Soyuz sara’ di nuovo in orbita, per la seconda volta, intorno alla Terra. “Nel cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, non c’e’ miglior modo di festeggiare questa impresa storica per l’umanita’. Con la missione Beyond dell’Esa, Parmitano – prosegue Rizzo – trascorrera’ circa 200 giorni nel laboratorio orbitante ricoprendo per tre mesi anche il ruolo di comandante della Stazione spaziale internazionale (Iss), una prima assoluta per un italiano, compiendo diversi esperimenti scientifici, sei dei quali dell’Agenzia Spaziale Italiana“. “Al comandante Luca Parmitano e ai suoi compagni di viaggio, lo statunitense della Nasa Andrew Morgan e il russo del Roscosmos Alexandr Skvortsov, vanno gli auguri piu’ fervidi di un pieno successo della missione, nella consapevolezza che solo la collaborazione tra gli Stati e i popoli potra’ garantire il raggiungimento di quei successi spaziali dai quali dipendera’ anche il futuro delle nuove generazioni“, conclude.