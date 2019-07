Missione Spaziale Apollo 11, a Pisa sfilerà un corteo di personaggi di Guerre Stellari per celebrare lo storico allunaggio

A partire dalle 18 di domani per le strade di Pisa, in occasione della giornata che celebra i cinquant’anni della missione Apollo 11, cinquanta figuranti con costumi tratti dalla celebre saga cinematografica di Guerre Stellari sfileranno per la città. Il corteo passerà per le strade del centro cittadino per poi fare ritorno alla Cittadella Galileiana, dove dal pomeriggio fino a notte si terranno incontri, conferenze, esposizioni ed osservazioni astronomiche guidate. È l’ultimo appuntamento del festival ‘Luna50‘, rassegna ideata e organizzata dal Comune insieme all’Università. In programma anche iniziative ludiche per i più giovani, esperienze di realtà aumentata e conferenze di docenti universitari sulle missioni nello spazio.

“Pisa si conferma città dei saperi scientifici e umanistici – spiega l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini – infatti, con l’iniziativa ‘Luna50’, volta a celebrare l’allunaggio, il tema della luna, è stato affrontato in tutte le sue declinazioni, dalla poesia alla musica, all’arte figurativa, alla scienza. Un’ottima occasione per unire iniziative di alto spessore ad altre di attenta divulgazione, destinate a fasce di pubblico differenti“. Un festival in città e sul litorale, per far conoscere e scoprire luoghi bellissimi, in particolare la Cittadella Galileiana che in futuro sara’ il parco destinato alla diffusione delle conoscenze scientifiche.