La Missione spaziale Apollo 11 infiamma la politica. Carfagna: “questo governo di terrapiattisti ci sta portando in un buco nero”

“Lo sbarco sulla Luna dimostra che l’uomo ottiene grandi risultati quando si pone obiettivi ambiziosi e lavora con convinzione per raggiungerli. È quello di cui avrebbe bisogno oggi l’Italia. Non di terrapiattisti che ci stanno portando in un buco nero”. Così Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera, su Twitter.

“Solidarieta’ al sottosegretario Sibilia per questo enorme caravanserraglio montato ad arte allo scopo di festeggiare qualcosa mai avvenuto… #allunati. #20luglio #Apollo50 #Luna50“. E’ l’ironico tweet del deputato Fi Giorgio Mulè. I due esponenti forzisti hanno quindi infiammato la polemica politica con riferimenti alla Missione spaziale Apollo 11 e allo sbarco sulla Luna.