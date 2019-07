Missione spaziale Apollo 11, Renzi: “è simbolo di ciò che l’uomo può fare. Senza sogni si muore”. Che stoccata ai “negazionisti complottari”

“La conquista della Luna e’ una pagina di storia, timore e bellezza. E la vittoria dell’uomo contro i suoi limiti. È il successo americano sognato da Kennedy all’inizio degli anni 60, dopo aver subito una cocente sconfitta dai russi: ogni trionfo comincia con una caduta. È l’ansia del mondo intero incollato alla tv per seguire istante dopo istante lo sbarco, mentre alla Casa Bianca Nixon ha sul tavolo gia’ pronti il discorso per parlare alla nazione in caso di disastro e ‘celebrare gli eroi’ scomparsi“. Lo scrive su facebook il senatore Pd Matteo Renzi. “La conquista della Luna– aggiunge-, il ‘piccolo passo per l’uomo, grande passo per l’umanita” segna una svolta nella storia dell’uomo. E forse e’ persino normale che ci sia anche nel nostro Paese chi ancora crede al complotto: gli uomini si dividono tra quelli capaci di provarci, di rischiare, di emozionarsi e quelli che vedono complotti ovunque per giustificare la propria mediocrita’. Anche se diventano membri del Governo, i negazionisti questo rimangono: uomini mediocri incattiviti dal risentimento“. “Dopo quel giorno di 50 anni fa– dice ancora-, niente sara’ piu’ come prima, nemmeno l’emozione davanti alla poesia di Leopardi o una notte alle stelle con gli amici. Perche’ la Luna conquistata diventa il simbolo di cio’ che l’uomo puo’ fare. E di cio’ che un Paese ha la forza di sognare. Perche’ senza capacita’ di sognare, e senza la voglia di realizzare i propri sogni, un Paese lentamente muore“.