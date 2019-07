La mobilità del futuro protagonista a Citytech 2019

La quarta rivoluzione industriale è in atto e così anche il mondo dell’automotive sta avanzando ad una velocità inimmaginabile guidato dalla principale tendenza tecnologica degli ultimi anni: la Digital Transformation. Sarà proprio questo, dunque, il fil rouge che legherà tutte le tematiche affrontate durante Citytech, l’evento B2B dedicato alla mobilità urbana più accreditato d’Italia, che raccoglie le innovazioni e le best practice del settore sia a livello nazionale che internazionale, diventando così un momento di incontro e discussione per aziende leader, startup, istituzioni, stakeholder, investitori e media.

Come di consegueto, Citytech si aprirà con la Sessione Istituzionale Plenaria in cui le principali autorità istituzionali e governative illustreranno le novità e i progressi portati avanti in Italia nell’ultimo anno. Il viaggio di Citytech alla scoperta della Digital Transformation proseguirà poi con il susseguirsi di diversi workshop tecnici che avranno come argomento:

Il service design di oggi: scenari attuali e futuri del rental, pooling, ride hailing, sharing e trasporto pubblico.

Il service design del primo ed ultimo miglio: dai primi risultati ottenuti con i servizi dedicati alla micromobilità allo sviluppo di un trasporto merci elettrico e più sostenibile.

Il service design del futuro: il potenziale della Urban Air Mobility, uno dei sistemi più sicuri ed efficaci per il trasporto aereo di passeggeri e merci in ambito urbano.

I pagamenti digitali: soluzioni innovative per il pagamento della sosta e del TPL grazie all’utilizzo di big data, connettività e blockchain.

Il rapporto con l’utente: le nuove esigenze della community tra controlli e sanzioni più efficienti per ottenere un servizio migliore e alla portata di tutti.

La principale sfida che Citytech lancia per l’edizione 2019 è, dunque, la promozione della Urban Air Mobility. Grazie alla partnership con The Aviary Project, analizzeremo come sviluppare i veicoli e l’infrastruttura necessarie per rendere la mobilità urbana aerea una realtà, come promuovere la fiducia del pubblico e nelle istituzioni nei confronti di questa nuova frontiera dell’innovazione, come portare in Italia questa rivoluzione in vista di Milano-Cortina 2026.

Organizzato insieme al Comune di Milano, l’evento giunge quest’anno alla sua settima edizione e verrà ospitato da Milano LUISS HUB il 20 e 21 novembre 2019. In attesa della definizione del programma dettagliato dei convegni, è possibile pre-registrarsi all’evento sul sito www.citytech.eu.

Milano con Citytech, l’evento B2B che indaga a 360° le nuove frontiere tecnologiche legate alla mobilità del futuro.