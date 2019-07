Il Monte Fuji, la vetta più alta del Giappone: il maestoso stratovulcano visto dallo Spazio [FOTO]

La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra al Monte Fuji, la montagna più alta del Giappone che raggiunge un’altezza di 3.776 metri. In questa immagine primaverile la montagna appare coperta di candida neve bianca.

Questa montagna innevata è spesso avvolta da nuvole e nebbia, ma questa immagine è stata acquisita in una giornata limpida, dal satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus – in volo 800 km al di sopra.

Il Monte Fuji è vicino alla costa pacifica nell’Honshu centrale, a cavallo tra le prefetture di Yamanashi e Shizuoka. In una giornata limpida la montagna può essere vista da Yokohama e da Tokyo – entrambe ad oltre 120 km di macchina.

Questo maestoso stratovulcano è formato da tre vulcani successivi. Generazioni di attività vulcanica lo hanno trasformato nel monte Fuji così come lo conosciamo oggi. Questa attività vulcanica è il risultato del processo geologico della tettonica delle placche. Il monte Fuji è il prodotto della zona di subduzione che si trova a cavallo del Giappone, con la placca del Pacifico e la placca delle Filippine subdotte sotto la placca Euroasiatica.

L’ultima attività esplosiva si è avuta nel 1707, ed ha determinato la creazione del cratere Hoei – un’apertura visibile sul versante sud-orientale della montagna, cosi come il campo di cenere vulcanica che si può vedere sul lato est.

Il monte Fuji costituisce un simbolo per il Giappone, nonché una popolare destinazione turistica. Circa 300.000 persone scalano la montagna ogni anno – e nell’immagine si possono vedere diversi sentieri escursionistici che portano alla base della montagna. La città di Fujinomiya, visibile in basso a sinistra nell’immagine, è il tradizionale punto di partenza degli escursionisti.

Molti campi da golf, uno sport popolare in Giappone, possono essere visti come puntini sparsi nell’immagine.

Adorata come montagna sacra, il monte Fuji è di grande importanza culturale per la religione shintoista. I pellegrini hanno scalato la montagna per secoli e molti santuari e templi punteggiano il panorama che circonda il vulcano.