Morta l’attrice Lisa Martinek mentre si trovava in vacanza in Toscana: disposta l’autopsia per chiarire le cause

La Procura di Grosseto ha disposto l’autopsia sulla salma dell’attrice tedesca Lisa Martinek, 47enne sposata con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, morta lo scorso venerdì all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata colta da un malore durante una vacanza all’isola d’Elba. L’esame autoptico dovrà chiarire le cause del decesso, come richiesto dal marito che era con lei sulla barca al largo di Marciana Marina quando la moglie si è sentita male. Ricciarelli, come si legge su “Il Tirreno“, si è recato a Grosseto per espletare le formalità sul rimpatrio della salma dell’attrice protagonista, tra le altre, della serie “Amore e tacchi alta” andata in onda su Rai 1. L’autopsia si svolgerà all’obitorio dell’ospedale dove la popolare attrice tedesca è morta, così come richiesto dalla famiglia.

Martinek si trovava in vacanza con il marito e i suoi tre figli piccoli all’isola d’Elba quando, dopo un tuffo dalla barca, al largo di Marciana Marina, ha avuto un malore. Ricciarelli, con il quale appena dieci giorni prima Lisa aveva festeggiato dieci anni di matrimonio, l’ha soccorsa subito riportandola in barca e dirigendosi verso il porto dove intanto è arrivato l’elisoccorso Pegaso. Ma la corsa disperata non è valsa a nulla: per Lisa non c’è stato niente da fare. Lisa Martinek, Wittich all’anagrafe, è morta all’ospedale di Grosseto venerdì sera dove era arrivata in condizioni disperta.