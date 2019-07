Due gemellini di un anno sono stati trovati morti in un’auto, parcheggiata nel Bronx, a New York. I piccoli, un maschio e una femmina, sarebbero stati lasciati soli per otto ore sui sedili posteriori di una Honda. Il padre, Juan Rodriguez, 39 anni, era andato a lavorare in un vicino ospedale. L’uomo, ha annunciato il dipartimento di polizia di New York, è stato incriminato per duplice omicidio colposo.