Morto nel sonno giovane attore Disney: “Era in cura, ha avuto un attacco”

Cameron Boyce, star di Disney Channel, è morto all’età di 20 anni. La notizia, riportata dai media americani, è stata confermata dalla famiglia: “E’ con il cuore profondamente pesante che annunciamo la perdita di Cameron“, ha dichiarato il portavoce della famiglia Boyce precisando che l’attore conosciuto per il suo ruolo in “Descendants” (dove interpretava Carlos, il figlio di Crudelia De Mon) e per lo show televisivo “Jessie” (nel quale era Luke Ross, un 12enne adottato, dipendente dai videogiochi) “è morto nel sonno a causa di un attacco provocato da una patologia per la quale era in cura“. Secondo alcuni media americani sarebbe morto a seguito di una crisi epilettica.

“Il mondo ha perso una delle sue luci più luminose, ma il suo spirito continuerà a vivere attraverso la gentilezza e la compassione di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato,” si legge in una nota della famiglia.

Cameron Boyce, classe 1999, aveva iniziato la sua carriera da attore a 9 anni, come comparsa nel film horror “Riflessi di paura”, e nel thriller d’azione “Eagle Eye”. Nel giugno 2010 ha preso parte alle riprese di “Un weekend da bamboccioni”, in cui interpretava il figlio del protagonista (Adam Sandler). E’ apparso anche nella webserie “The Legion of Extraordinary Dancer”.