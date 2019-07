Altro che Messi e Ronaldo: mucca ruba il pallone e gioca a calcio in India, l’esilarante VIDEO che spopola in rete

Una mucca dell’India è diventata famosa in rete per le sue abilità calcistiche, riprese nel video che trovate in fondo all’articolo. Le immagini sono state viste e condivise migliaia e migliaia di volte sui social network ed è proprio impossibile non ridere davanti all’animale che rincorre la palla e la controlla con un’invidiabile padronanza. Il video, che sembra sia stato girato nell’area di Mardol, nello stato di Goa, mostra un gruppo di giovani in un campo di calcio quando la palla arriva vicino all’animale, che non rimane di certo a guardare.

Nonostante i tentativi dei giovani di farle lasciare la sfera, la mucca si rifiuta di farlo e inizia a tirare calci e spingere la palla con il muso. Quando finalmente uno dei giocatori riesce a riprendere la palla, il gruppo inizia a passarsi la sfera in modo che l’animale non possa prenderla. Quello che ne deriva è il torello più divertente e più in tema di sempre. Alla fine, l’animale riesce persino a recuperare il pallone e uno dei giocatori preferisce rinunciarvi piuttosto che combattere con questa mucca dalle incredibili doti atletiche.