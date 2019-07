Nardò, donna di 46 anni folgorata mentre monta uno stendino in giardino: amica la tocca per soccorrerla, morte entrambe

Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica nella periferia di Nardò, nel Salento, in Provincia di Lecce. L’incidente s’è verificato nel giardino di una villa in in via San Giuseppe da Copertino. Le vittime sono Anna Cinzia Cataldi, di 46 anni, proprietaria dell’abitazione in cui si è verificato l’incidente, e la sua vicina di casa Antonia Antonacci, di 51 anni. Sono finiti in ospedale per motivi precauzionali il marito di Antonaci, Antonio De Paola, intervenuto per soccorrere le due donne, e la figlia 16enne della Cataldi, che avrebbe staccato il filo elettrico dal quale sarebbe partita la scossa che ha ucciso le due donne. Secondo quanto si apprende sul posto, la tragedia non è riconducibile all’irrigazione del giardino della villa. Anna Cataldi e suo marito – a quanto viene riferito – stavano maneggiando dei cavi metallici per allestire uno stendibiancheria. All’improvviso la donna è stata colpita dalla scossa elettrica, che ha coinvolto leggermente anche suo marito. La vicina di casa, accortasi di quanto accaduto, è accorsa ed è stata anche lei folgorata nel contatto con l’amica.