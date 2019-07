Nave sbanda a Venezia: “La Costa Deliziosa investita da forte e improvvisa tempesta”

“Le misure messe in campo dal Comandante del Porto, unite alla perizia tecnica dei Piloti e dei servizi tecnico-nautici in generale, sono state in grado di rispondere efficacemente all’emergenza climatica“: lo spiega in una nota la Federazione Italiana Piloti dei Porti, riferendosi all’incidente “sfiorato” domenica scorsa a Venezia. La manovra di partenza della “Costa Deliziosa”, si precisa, era avvenuta “in condizioni meteorologiche buone e prestando la giusta attenzione ad eventuali fenomeni temporaleschi in atto“, e “nessun piovasco era in vista per un raggio di 6 miglia“. “Diversi minuti dopo la partenza dalla Marittima, la Costa Deliziosa è stata investita da una forte ed improvvisa tempesta di vento, pioggia e grandine quasi a similitudine delle tempeste tropicali” e “non ha potuto che subire questa estrema ed imprevedibile violenza meteo-marina“.

La federazione piloti evidenzia che “il pieno impiego delle ottime capacità manovriere della nave e il coordinamento di tutti gli attori portuali sulla scena ha fatto sì che la situazione fosse sempre sotto controllo, riportandola, in un lasso di tempo molto breve, alla normalità” e che “tutto il traffico pubblico locale era in movimento in laguna, financo il traghetto, partito regolarmente dal Lido per il Tronchetto alle 18 circa, che si è incrociato regolarmente con la Costa Deliziosa all’altezza del giro di San Giorgio“.