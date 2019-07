Il comandante della Costa Deliziosa, la nave che il 7 luglio scorso è uscita da Venezia con condizioni meteo avverse, è indagato. A riportarlo sono i media locali, che specificano come l’ipotesi di reato individuata dalla Procura sia quella di naufragio colposo. In quell’occasione, la nave si era avvicinata troppo alla riva all’altezza dei Giardini, anche se non era accaduto niente grazie all’intervento dei rimorchiatori che avevano rimesso la nave sulla giusta rotta.