Neonato trovato nel Tevere: il corpicino senza vita del piccolo era incagliato in un canneto

Il corpo di un neonato è stato trovato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:00, nel Tevere all’altezza di ponte di Mezzocamino. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Dalle prime informazioni, sembra che il corpo fosse a ridosso della vegetazione. A dare l’allarme un cittadino che ha avvistato il corpicino privo di vita.

Del bambino, al momento, non si conoscono né l’età né il sesso. Il fatto è avvenuto in prossimità del ristorante Anaconda, all’altezza del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume dopo il Gra verso il mare. Il corpicino era riverso nell’acqua vicino a un canneto. Così lo hanno ritrovato gli uomini del nucleo sommozzatori ‘Serra uno’ dei vigili del fuoco del comando di Roma, che hanno provveduto a recuperare il piccolo per poi consegnarlo agli organi competenti. Sul posto anche le forze dell’ordine che indagano per ricostruire le cause del decesso.

AGGIORNAMENTO:

A quanto riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma apparterrebbe a una neonata il corpo ritrovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco accanto a un canneto dentro l’acqua del Tevere, in prossimità del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume dopo il Gra andando verso il mare. Sulla vicenda indaga la polizia. Sul posto gli uomini della squadra mobile, della Scientifica e gli agenti del commissariato Esposizione.