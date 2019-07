New York si prepara all’ondata di caldo in arrivo: cancellati eventi pubblici, trasporti pubblici nel caos

New York City si prepara all’annunciata ondata di caldo: è stata annullata una serie di eventi, come ad esempio l’OZY Fest, un festival all’aperto in programma per sabato e domenica a Central Park e una commemorazione a Times Square per i 50 anni dall’atterraggio sulla luna. Salteranno anche le gare di Triathlon in programma per domenica.

Il sindaco De Blasio ha ordinato ai proprietari degli edifici e agli uffici di regolare i condizionatori non oltre i 26°C fino a domenica per risparmiare energia. Il caldo sta causando disagi anche in altre città degli Stati Uniti.

Sette linee della metropolitana di New York sono rimaste bloccate per circa un’ora a causa di un errore nel sistema informatico, all’ora di punta del venerdì sera provocando caos e disagi.

Il direttore delle comunicazioni della Metropolitan Transportation Authority ha spiegato in una nota che il guasto non ha provocato danni permanenti o il surriscaldamento delle carrozze, rimaste a un massimo di 32°C.

Le linee colpite sono state le 1, 2, 3, 4, 5, 6 e S, che servono ampie zone di Manhattan, il Bronx e Brooklyn.

Un guasto che non fa ben sperare mentre la città si prepara ad un weekend torrido.