NOPLANETB lancia la sfida per l’ambiente: 100mila euro per la sostenibilità

100 mila euro: questa la cifra stanziata per la call for innovation partita sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso e organizzata nell’ambito di NOPLANETB, l’iniziativa ideata e promossa da Fondazione punto.sud per favorire azioni volte alla sostenibilità ambientale, in particolare nelle città metropolitane. La call for innovation è sostenuta dal contributo dell’Unione Europea e di Fondazione Generas.

C’è tempo fino al 10 settembre 2019 per candidare la propria idea; i progetti selezionati, se raggiungeranno tramite il crowdfunding su Produzioni dal Basso almeno il 10% dell’obiettivo economico prefissato, saranno co-finanziati da NOPLANETB per il restante 90%, per un importo massimo di 10mila euro. Il bando mira apromuovere azioni concrete improntate alla sostenibilità, con un focus particolare sul verde urbano, coerentemente con il numero 11 dei Sustainable Development Goals (gli obiettivi di sviluppo sostenibile stilati dalle Nazioni Unite) e cioè “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Tutte le città metropolitane italiane saranno coinvolte nell’iniziativa, che ha come target organizzazioni della società civile che presentano un ammontare medio di attività inferiore ai 400mila euro annui.

Azioni locali per benefici climatici globali

NOPLANETB è il primo hub italiano nato per incentivare la diffusione di stili di vita sostenibili, sensibilizzando la società civile sul tema del cambiamento climatico, un argomento sempre più attuale sul quale c’è molto interesse in tutto il mondo. In questo contesto, NOPLANETB si propone come un vero e proprio incubatore di idee: progetti condivisi, partnership, ricerca e formazione sono infatti i pilastri dell’iniziativa, ideata e promossa da Fondazione punto.sud, un’organizzazione senza scopo di lucro che opera dal 1999 nei settori della cooperazione internazionale e del sociale per sperimentare nuove soluzioni volte a ridurre l’impatto dell’uomo sulla salute del pianeta.

Grazie al crowdfunding su Produzioni dal Basso, sarà possibile co-finanziare progetti innovativi che riguardano il verde in città, sia pubblico che privato. Partendo dalla consapevolezza che accrescere il numero di piante nelle aree urbane sia indispensabile per contribuire a ridurre le emissioni di CO2, la call for innovation permetterà di dar forma alle idee più originali e, appunto, sostenibili, per organizzare in modo funzionale e creativo gli spazi verdi nelle metropoli.