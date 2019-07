Online la nuova App di MeteoWeb: Scienza, Meteo e Notizie a portata di click non solo per iOS ma anche per Android

E’ disponibile da oggi, su Google Play, la nuova applicazione per smartphone di MeteoWeb. Il servizio, pratico e immediato, è l’ideale per i dispositivi mobili e permette anche di ricevere le notifiche push delle notizie più importanti e di rilievo. L’App di MeteoWeb è disponibile per tutti i dispositivi, è gratuita, di facile consultazione ed intuitiva.

L’App è sempre disponibile per i dispositivi iOS nell’App Store, ma da oggi abbiamo risolto tutte le problematiche che ne hanno impedito la consultazione dai dispositivi Android con l’aggiornamento per Google Play.

Ecco i link per poterla scaricare: