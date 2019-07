Obesità diventa la prima causa di cancro nel Regno Unito: supera il fumo

Nel Regno Unito l’obesità è la principale causa dei quattro tipi di cancro più diffusi: secondo la Cancer Research UK, ha superato il fumo. I tumori all’intestino, al fegato, alle ovaie e ai reni hanno più probabilità di essere causati dall’eccesso di peso che dal tabacco.

Milioni di persone sono a rischio nel Paese: il numero di obesi ha superato, per due a uno, quello dei fumatori. Un terzo dei britannici adulti è obeso: si tratta di ben 13,4 milioni di persone sovrappeso che non fumano. Poi si contano 6,3 milioni di fumatori che non sono obesi e 1,5 milioni di obesi e fumatori.