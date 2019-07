Ondata di caldo africano: Parigi revoca il livello di allerta 3, ma prosegue la vigilanza

La fase di emergenza per l’ondata di caldo africano a Parigi sembra essere terminata: la prefettura dell’Ile-de-France, la regione della capitale, ha annunciato questa mattina la revoca del livello 3 di “allerta canicule” decretata il 23 giugno scorso. Tuttavia, “a titolo precauzionale i servizi dello Stato e della Città di Parigi, come anche i servizi di soccorso e di assistenza sanitaria, proseguiranno la vigilanza sanitaria durante i prossimi giorni per individuare ed assistere eventuali effetti tardivi di questo periodo di Caldo torrido sulle persone vulnerabili“.