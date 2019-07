L’ondata di caldo africano vista dalla Stazione Spaziale: Roma, Milano, Madrid e Parigi nella morsa dell’afa

La Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato alcune città europee, nel momento in cui erano strette nella morsa del caldo di fine giugno: Roma, Milano, Madrid e Parigi sono state fotografate dallo strumento Ecostress, attivo dal 2018 a bordo della ISS per raccogliere dati sulla salute delle piante.

Ecostress (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) misura variazioni delle temperature superficiali con una precisione del decimo di grado.

Le immagini sono state catturate il 27 e 28 giugno e mostrano le aree metropolitane in colori “roventi” rosso-arancio: intorno alle città i colori sono meno accesi, virando verso il celeste e il blu, corrispondenti a temperature superficiali più basse.