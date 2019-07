Ondata di caldo in Francia: torna la “canicule”, attesi nuovi record

A poco meno di un mese dalla prima allerta per le alte temperature, la Francia è nuovamente stretta nella morsa del caldo: sono tornati in radio e tv gli appelli in cui si invita la cittadinanza ad idratarsi e restare all’ombra.

Al momento Météo France ha diramato l’allerta “arancione” per 59 dipartimenti per l’arrivo della “canicule“, la forte calura estiva: la colonnina di mercurio che in alcuni casi potrebbe superare i +40°C.

La nuova ondata di caldo arriva in un momento critico per il Paese: in 73 dipartimenti sono in vigore restrizioni per l’utilizzo dell’acqua e gli agricoltori temono le conseguenze della siccità.

In Francia è ancora vivo il ricordo dell’estate 2003, quando a morire furono almeno 10mila persone (il dato era stato calcolato sull’aumento dei morti nel periodo rispetto alla media degli anni precedenti): ecco perché le autorità lanciano numerosi appelli per mettere in guardia la popolazione sui rischi legati al caldo.