Ondata di caldo in Francia: crollo termico, revocata l’allerta rossa a Parigi

Météo France, il servizio nazionale meteorologico francese, ha annunciato un crollo termico, a cominciare dal quadrante ovest del Paese, e l’arrivo dei temporali: decretata quindi la fine dell’allerta rossa per il caldo in 20 dipartimenti, tra cui Parigi e la sua banlieue.

Ieri nella capitale è stato battuto il record storico di caldo, con la colonnina di mercurio che ha segnato +42,6°C.

Calura eccezionale anche in altre città come Troyes (+41,8°C) o Lille (+41,5°C).