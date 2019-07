Ondata di caldo, moria di polli in Italia. Coldiretti: “Intervenire urgentemente”

Intervenire urgentemente a sostegno degli allevatori di polli italiani messi in crisi dall’eccezionale ondata di caldo che sta provocando una moria di volatili in molte regioni del Paese. È quanto ha chiesto il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al vertice di Palazzo Chigi con il Premier Giuseppe Conte nel ricordare che si tratta di un settore all’avanguardia del Made in Italy che ha fortemente migliorato le sue performances e la qualità delle produzioni. Occorrono quindi interventi urgenti – ha concluso Prandini – per compensare le perdite subite dagli allevatori, ma anche per consentire agli imprenditori agricoli che ancora non l’hanno fatto, di predisporre misure per l’adeguamento delle strutture e, in particolare, per il raffrescamento dei capannoni, rese necessarie dagli effetti dei cambiamenti climatici.