Forte ondata di freddo in Argentina: almeno 5 morti

Un’ondata di freddo intenso ha colpito Buenos Aires ed altre città dell’Argentina, causando, al momento, almeno 5 morti per ipotermia.

Juan Carr, presidente della ong “Red Solidaria“, ha spiegato che due senzatetto sono morti in provincia di Buenos Aires, uno a Jujuy (nord-est), un altro a Venado Tuerto in provincia di Santa Fe, e l’ultimo nella capitale.

Secondo la direzione generale di Statistica e censimento di Buenos Aires, esistono ufficialmente 1.146 senzatetto, il 5% in più rispetto allo scorso anno ed il 32% in più sul 2016.

Secondo le previsioni l’emergenza freddo proseguirà, con temperature minime che nel prossimo fine settimana saranno di +1°C a Buenos Aires e scenderanno sotto zero nella provincia della capitale.