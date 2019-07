Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Incontrare e stringere oggi la mano a Sammy Basso è stata una grande emozione”. Così il sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti che ha consegnato a Basso il diploma di onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. “Onore al suo coraggio, alla sua forza e determinazione: un insegnamento per tutti noi, per me personalmente prima di tutti”.