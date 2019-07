Orso rimane intrappolato in una macchina: gli agenti lo aiutano ad uscire [VIDEO]

Un orso è rimasto intrappolato in un’auto nella contea di San Miguel, in Colorado. Forse era entrato nel veicolo alla ricerca di cibo, restando poi bloccato nell’abitacolo senza essere in grado di uscirne. Secondo gli agenti intervenuti in soccorso dell’animale, l’orso ha provocato molti danni all’interno del veicolo. Un video, che trovate in fondo all’articolo, mostra gli agenti dell’Ufficio dello Sceriffo della Contea di San Miguel e i Telluride Deputy Marshals agire con attenzione per liberarlo. Un agente lega una corda allo sportello dell’auto con l’aiuto dei colleghi. All’interno, si intravede la figura dell’orso, che sembra essere seduto nel posto del conducente.

Quando la corda è legata con fermezza, gli agenti la tirano da una distanza di sicurezza e così lo sportello dell’auto si apre. L’orso attende un momento, quasi per prendere familiarità con le nuove condizioni annusando verso l’alto, prima di uscire timidamente dal veicolo. Assaporando nuovamente la libertà, l’orso scappa via verso la vicina zona del bosco. Infine, gli agenti si avvicinano alla vettura per recuperare la corda e valutare i danni di questo soggiorno alquanto insolito.

La polizia aveva avvisato gli automobilisti di assicurarsi di chiudere le portiere delle auto per evitare che gli orsi affamati entrassero nelle vetture alla ricerca di cibo. “Gli orsi possono e irromperanno all’interno di un veicolo se sentono l’odore di qualcosa di interessante per loro. Può essere l’odore di cibo che non è più presente nel veicolo o persino un burro cacao. Un orso intrappolato è un orso arrabbiato che può rappresentare un pericolo per le persone nelle vicinanze”, aveva avvisato l’Ufficio dello Sceriffo della Contea di San Miguel.