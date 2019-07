Ospedale di Taormina: il neonato operato al cuore sta bene ed è tornato a casa

Il neonato di 6 mesi, giunto al centro di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale di Taormina dalla provincia di Agrigento per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cuore per la correzione di un difetto interventricolare, operato il 17 luglio, sta bene, e oggi 24 luglio, dopo appena una settimana, è tornato a casa.

L’intervento, come si ricorderà, non poteva essere effettuato in piena sicurezza per la mancanza di sacche di sangue dello stesso gruppo del neonato, ovvero il B negativo che è il più raro in natura; all’ASP di Messina si era subito attivata la macchina dell’emergenza e le sacche di sangue erano state reperite all’Ospedale di Sant’Agata di Militello e subito portate a Taormina.

“E’ una storia a lieto fine – dice il Direttore Generale dell’ASP di Messina Paolo La Paglia – che ci sprona a fare sempre di più per offrire servizi adeguati ai cittadini.”