Osservata la fusione tra galassie più antica, avvenuta a 13 miliardi di anni luce da noi

Scoperti segnali dal passato, grazie ai quali è stato scoperto il primo esempio di galassie fuse: utilizzando Alma (Atacama Large Millimeter / submillimeter Array) i ricercatori hanno osservato segni caratteristici dell’ossigeno, del carbonio e della polvere provenienti da una galassia posta a 13 miliardi di anni luce da noi; segnali emessi in quello che era l’universo primordiale. La galassia in questione – spiega Media INAF – è la prima galassia in cui è stata rilevata la combinazione di questi tre segnali, molto importante perché portano informazioni complementari. Confrontando i diversi segnali, il team ha determinato che in realtà non si tratta di un’unica galassia, bensì di due galassie che si stanno (si stavano) fondendo, diventando così il primo esempio di fusione di galassie scoperto.

Takuya Hashimoto, ricercatore presso la Japan Society for the Promotion of Sciencee Waseda University, ha usato Alma per osservare B14-65666, un oggetto situato a 13 miliardi di anni luce di distanza, nella costellazione del Sestante. Poiché la velocità della luce non è infinita, i segnali che noi oggi riceviamo da B14-65666 hanno dovuto viaggiare per 13 miliardi di anni prima di raggiungerci. In altre parole, questi segnali ci mostrano l’immagine di ciò che era la galassia in questione ben 13 miliardi di anni fa, meno di 1 miliardo di anni dopo il Big Bang.

L’analisi dei dati ha mostrato che l’emissione è divisa in due blob. Osservazioni precedenti effettuate con Hubble Space Telescope (Hst) avevano rivelato, in B14-65666, due ammassi stellari. Ora, con i tre segnali di emissione rilevati da Alma, il team è stato in grado di dimostrare che i due blob costituiscono di fatto un unico sistema, ma hanno velocità diverse. Questo indica che i blob sono due galassie che si stanno (si stavano) fondendo. Quello che stiamo vedendo rappresenta di fatto il primo esempio conosciuto di fusione di galassie.

Il gruppo di ricerca ha stimato che la massa stellare totale di B14-65666 è inferiore a un decimo di quella della Via Lattea. Ciò significa che B14-65666 è nelle prime fasi della sua evoluzione. Nonostante la sua giovane età, B14-65666 produce stelle ad un tasso 100 volte superiore a quello della Via Lattea. Tale formazione stellare particolarmente attiva è un’altra firma importante delle fusioni galattiche, poiché la compressione del gas nelle galassie in collisione porta naturalmente alla formazione stellare.