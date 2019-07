Ozono: nuovi sforamenti della soglia di informazione in Alto Adige

Nuovo superamento della soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo, in 2 delle stazioni di misura presenti in Alto Adige, per quanto riguarda la concentrazione di ozono nell’aria. Gli sforamenti si sono registrati nel tardo pomeriggio di ieri (26 luglio), poco prima dell’arrivo dei forti temporali che, secondo le indicazioni degli esperti, dovrebbero riportare la situazione alla normalità. A Cortina sulla strada del vino, alle ore 20, c’è stato un picco di 200 µg/m³, mentre sul Renon, alle ore 18 e alle ore 19, si sono raggiunti i 190 µg/m³. Tutti i dati attuali delle stazioni di misura, sia giornalieri che mensili, possono essere consultati online sul portale web della Provincia.