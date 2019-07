Panico a bordo di un aereo, passeggero tenta di entrare in cabina gridando: “Sono Dio e salverò il mondo!”

Le scene di panico a bordo degli aerei sono abbastanza frequenti, ma questa ha davvero dell’incredibile. Un aereo della Delta Airlines si era appena alzato in volo, quando un passeggero ha tentato di accedere alla cabina di pilotaggio al grido, ripetuto, di: “Io sono Dio! Sono venuto per salvare questo mondo e porre fine al terrorismo. San Juan domani scomparirà”. Voleva raggiungere i piloti, non si sa con quali intenzioni, ma è stato fermato dal personale di bordo. A quel punto si è seminato il panico perché l’uomo ha iniziato ad aggredire gli stewart.

Non è stato possibile calmarlo e dunque il pilota ha deciso di tornare indietro e atterrare nuovamente a Puerto Rico, all’aeroporto di San Juan da dove erano partiti, avvisando in anticipo le forze dell’ordine che appena l’aereo ha toccato terra sono salite a bordo e hanno ammanettato il signor “dio”.

Il protagonista, in seguito identificato, è Carlos Ramirez, trentenne portoricano che nel giro di pochi minuti è riuscito letteralmente a terrorizzare i passeggeri del volo diretto a New York. La polizia sta ora cercando di comprendere le motivazioni alla base del gesto, apparentemente folle. L’uomo sarà sottoposto a valutazione psichiatrica. Per gli altri passeggeri solo un grande spavento e un ritardo di almeno due ore prima di poter ripartire alla volta della Grande Mela.