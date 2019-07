Pappagallo appollaiato su albero a 15 metri di altezza: recuperato dai Vigili del Fuoco

Un Pappagallo di 4 mesi che si era appollaiato su un ramo di un albero a 15 metri di altezza, in zona Roveri in periferia a Bologna, ieri e’ stato recuperato dai Vigili del fuoco. Il volatile, della famiglia ‘Ara ararauna’, che era sfuggito al proprietario mentre lo stava accudendo volando via da una finestra dell’abitazione, e’ stato avvicinato con cautela dagli operatori della squadra di emergenza, intervenuti con un mezzo di soccorso e un’autoscala. Seguendo i consigli dell’uomo, che ha chiamato la centrale operativa del 115 appena il Pappagallo e’ volato via, i Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere l’esemplare, ben visibile grazie al piumaggio colorato, e a riportarlo a terra.