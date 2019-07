Parco dell’Aspromonte: il 21 luglio la Giornata dell’Amicizia con escursione “speciale”

Tutti insieme in cammino per celebrare l’Aspromonte. Torna domenica 21 luglio con la terza edizione la “Giornata dell’Amicizia”, evento straordinario che riunisce tutte le associazioni escursionistiche in un unico momento per rafforzare la loro amicizia in uno spirito di condivisione e di consapevolezza. Per questa stagione la “festa” è stata inserita nel programma “In Cammino nel Parco” promosso dall’Ente Parco Nazionale Aspromonte in collaborazione con le associazioni CAI Club Alpino Italiano sez. Aspromonte, Gente in Aspromonte, Gruppo Escursionisti Aspromonte, Amici di Montalto e Guide Ufficiali del Parco, per vivere l’Area Protetta nel suo senso più autentico, alla scoperta di luoghi incontaminati con l’obiettivo di accorciare sempre più la distanza tra i cittadini ed il Parco dell’Aspromonte.

L’obiettivo della giornata, nata tre anni fa dalla volontà delle associazioni di celebrare con un evento comune le attività escursionistiche, è quello di condividere la gioia di camminare insieme sui sentieri della nostra montagna: per l’estate 2019 la meta scelta è il Lago del Menta, sotto le vette più alte dell’ Aspromonte con un facile e breve anello, adatto veramente a tutti e che si sviluppa sulla strada di servizio della Diga del Menta per circa 9 km. L’itinerario proposto è uno dei più affascinanti e panoramici del programma delle escursioni, poiché segue quasi per intero bellissimi crinali che si affacciano sulla Diga e il sentiero si sviluppa attraverso boschi verdissimi caratterizzati dalla presenza di numerosi esemplari di faggio, offrendo l’occasione unica per qualche piacevole incontro con la ricca fauna dei boschi.

Raduno domenica 21 luglio alle ore 9:45 all’ingresso della Diga del Menta, con inizio escursione alle 10:15 e conclusione orientativamente intorno alle 15:30.

E’ obbligatoria la prenotazione rivolgendosi alle associazioni (CAI Club Alpino Italiano sez. Aspromonte, Gente in Aspromonte, Gruppo Escursionisti Aspromonte, Amici di Montalto, Guide Ufficiali del Parco).