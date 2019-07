Parte la campagna sociale per l’eliminazione dell’Epatite C

In occasione della Giornata Mondiale delle Epatiti, che ricorrerà domenica 28 luglio, si terrà domani , mercoledì 24 luglio alle ore 14 a Roma presso il Senato della Repubblica – Sala Nassirya di Palazzo Madama la conferenza stampa per il lancio della Campagna Sociale per l’Eliminazione dell’Epatite C e la presentazione dello Spot di sensibilizzazione sull’HCV. Patrocinato dal Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, andrà in onda su tutti i canali radio e tv della Rai, su Rai Social e Rai web, dal 23 luglio sino al termine della campagna.

Per l’occasione verrà anche presentato un corto con le testimonianze dei pazienti guariti per rafforzare il messaggio della campagna sociale per l’eliminazione dell’Epatite C in Italia, attraverso una terapia gratuita e di poche settimane. Tanti i partner dell’iniziativa: tra questi Ferrovie dello Stato, che ha inteso aderire alla campagna promuovendo lo spot sia nelle stazioni di sua competenza che a bordo dei treni.

Partecipano alla conferenza stampa:

Sen. Pierpaolo Sileri, Presidente XII Commissione Igiene e Sanità Senato,

Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali),

Prof. Alessio Aghemo, membro della commissione AISF (Associazione Italiana per lo Studio del Fegato),

Prof. Francesco Mennini, Research Director, Centro EEHTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

Dott. Roberto Natale, Responsabilità Sociale RAI.

Modera: Daniel Della Seta, giornalista.