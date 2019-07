Pd: Valente, ‘avanti su mozione sfiducia, mandiamo a casa governo’

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Basta con questo vergognoso teatrino, ogni giorno un litigio che blocca il Paese. Il M5S venga allo scoperto e invece di fare il solito gioco delle parti, ci dica se è pronto a votare una mozione di sfiducia del Pd a questo governo irresponsabile e disastroso”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente.

“Non erano loro quelli che avrebbero aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno? Adesso invece i grillini non fanno che attaccare le scelte dell’alleato di governo come se non ne facessero parte per poi continuare a governarci insieme, in un patto di potere dal quale non si vogliono scollare. è un gioco inaccettabile fatto sulla pelle dell’Italia. Per dire basta c’è solo un modo: mandarli a casa”.

“A quelli che dallo streaming sono passati ai bunker chiediamo un po’ di coerenza e consequenzialità tra ciò che urlano, fanno e votano. Bene dunque l’idea di una mozione di sfiducia, a questo punto il solo modo per salvare il Paese dal governo più disastroso mai conosciuto”.