Piero Angela: la scienza “è la grande assente nelle aule del nostro Paese”

“Nella scuola italiana non si insegna la scienza. E’ la grande assente nelle aule del nostro Paese. Oggi si insegnano le materie – matematica, biologia ecc. – ma non il metodo, l’etica, la cultura scientifica. E questo apre la strada alle fake news“: sono le parole di Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, pronunciate in occasione della presentazione del libro di Gerardo D’Amico “Dottor Web e Mister Truffa. Come Internet ti ruba soldi e salute“, oggi a Roma, al museo dell’Istituto Superiore di Sanità. Per Piero Angela il vero argine alla fake news è la conoscenza. “Anche per quanto riguarda le terapie nessuno insegna a scuola che per essere valide devono essere confermate da protocolli di ricerca e per questo una terapia non è valida per il solo fatto di essere pubblicizzata su Internet o proposta da qualche personaggio.“