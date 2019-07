Piogge monsoniche in Asia: 6 milioni di persone minacciate dalle alluvioni

A causa delle piogge monsoniche, in Asia quasi 6 milioni di persone nel sud-est sono minacciate dalle alluvioni, e oltre un milione di persone risulta sfollato in un singolo Stato indiano, secondo le ultime informazioni della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc). I volontari delle due organizzazioni in Bangladesh, India e Nepal stanno tentando di consegnare generi di prima necessità alle comunità a rischio.

Allagamenti e frane hanno ucciso almeno 50 persone nel sudest asiatico, e solo in Nepal si contano decine di dispersi.

Anche il nordest dell’India è stato duramente colpito dalle esondazioni, che hanno causato la morte di 11 persone.