Piogge monsoniche in India, disastro alluvioni nel Maharashtra: decine di animali trascinati via dalla corrente [VIDEO]

Forti piogge hanno causato alluvioni lampo nel distretto Thane del Maharashtra, dove centinaia di persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate in un treno e altrove, mentre il diluvio nella stagione monsonica ha prodotto 214 vittime negli stati di Assam e Bihar. Le piogge si sono abbattute con violenza anche sul Rajasthan, dove 13 persone hanno perso la vita. Nel Maharashtra, tutti i 1050 passeggeri a bordo di un treno Mahalaxmi Express diretto a Kolhapur sono stati salvati in un’operazione che ha coinvolto molte agenzie quasi 17 ore dopo che il mezzo era rimasto bloccato a cause delle alluvioni sui binari dopo le forti piogge. Salvate in elicottero anche 120 persone bloccate in diverse parti del distretto. Almeno 70 persone erano rimaste bloccate in una pompa di benzina nella città di Badlapur e alte 45 in un resort privato a Shahad.

La città di Thane ha registrato 160mm in poche ore, Murbad ha ricevuto 332mm, mentre Kalyan, Ulhasnagar e Amberanth hanno registro oltre 200mm di pioggia. Le località turistiche di Shimla, Dharamshala e Manali nel vicino stato di Himachal Pradesh hanno ricevuto rispettivamente 99,8mm, 94mm e 42,3mm di pioggia. Gli acquazzoni hanno portato alla cancellazione di 11 voli e al dirottamento di 9 aerei in arrivo nei vicini aeroporti.

Nel video in fondo all’articolo, le incredibili immagini registrate nel distretto di Chandrapur nel Maharashtra, in cui decine di animali vengono trascinati via dalla furiosa forza dell’acqua. Non si sa cosa ne sia stato delle povere bestie ma le immagini sono davvero impressionanti.