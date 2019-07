Piogge torrenziali in Giappone: ordinata l’evacuazione di 600mila persone

A causa delle forti piogge già cadute e che dovrebbero continuare a cadere nelle prossime ore, in Giappone le autorità hanno ordinato l’evacuazione di 600mila persone dalla città sud-occidentale di Kagoshima, sull’isola di Kyushu.

La settimana scorsa si sono registrati quasi 900 mm di pioggia e a Kagoshima si sono rilevati 40 mm in un’ora la notte scorsa.

Secondo le previsioni nella zona meridionale di Kyushu fino a domani potrebbero cadere altri 350 mm, con punte di 80 mm l’ora in alcune zone.