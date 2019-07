Piogge torrenziali in Giappone: prima vittima, un milione di evacuati

Forti piogge si stanno registrando nel sud del Giappone: il maltempo ha causato la prima vittima nella giornata di ieri, e le autorità hanno esteso gli ordini di evacuazione ad oltre un milione di persone sull’isola di Kyushu.

Dal 28 giugno al 1° luglio sono caduti 682,5 mm a Suenaga, nella provincia di Miyazaki, una delle zone più colpite. Le piogge hanno causato diverse frane: uno smottamento ha investito una abitazione causando la morte di una persona, una donna di 70 anni.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha diramato un’allerta per frane ed esondazioni nel Kyushu, dove le piogge dovrebbero proseguire per giorni. Gli ordini di evacuazione riguardano i residenti nell’area di Ichikikushino, nella prefettura di Kagoshima, e sono stati poi estesi ad 829mila persone in altre zone della stessa prefettura. Domani si prevedono 200 mm di pioggia nel sud del Kyushu, e fino a 11 mm nel nord, a Shikoku e nella regione di Kinki.