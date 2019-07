Piogge torrenziali in India: allarme rosso in Kerala

Il Dipartimento meteorologico indiano ha lanciato l’allerta per precipitazioni estremamente forti nei distretti di Kannur e Kasargod.

Nelle ultime ore le piogge sono state molto forti soprattutto nello stato del Kerala, dove è stato diramato l’allarme rosso in 5 distretti.

Il livello delle acque è in calo in alcune parti dell’Assam. Nell’Uttar Pradesh e nel Rajasthan sono morte 24 persone a causa dei fulmini. In Assam sono morte altre 5 persone.