PlasticFree anche in vacanza: “Utilizzare l’acqua del sindaco anche nei luoghi di villeggiatura”

AQUA ITALIA sostiene la campagna #PlasticFree per una scelta consapevole anche in vacanza e invita a informarsi sulla disponibilità dei Chioschi dell’acqua che offrono acqua trattata, refrigerata e/o gasata, anche nel Comune scelto per la propria villeggiatura #Plasticfree.

I Chioschi dell’Acqua permettono di ridurre il quantitativo di bottiglie di plastica in circolazione, evitando i costi di trasporto e l’emissione di gas serra conseguenti, avendo come risultato un minor impatto ambientale. Alcune cifre di riferimento indicano che da un sito di acqua da cui vengono prelevati 300.000 litri di acqua l’anno, si ottengono i seguenti benefici: 200.000 bottiglie di PET da 1,5 l prodotte in meno, che equivale a 60.000 kg di PET in meno (30 g/bottiglia) per 1.380 kg di CO3 risparmiati per la produzione di PET e 7.800 kg di CO2 in meno per il trasporto (stimando una media di 350km).

“Abbandonare il consumo di acqua in bottiglia – sostiene Lauro Prati, Presidente di Associazione Aqua Italia/ANIMAConfindustria – in favore di quella del Sindaco è la vera evoluzione che auspichiamo per il nostro Paese e i numeri ci fanno ben sperare. I chioschi in Italia sono aumentati molto rapidamente: si è passati infatti da 213 nel 2010 a oltre i 2.000 di oggi”.