Spazio, Playmobil a bordo della Missione Beyond per avvicinare i bambini alle attività spaziali

Sabato 20 luglio, a cinquant’anni esatti dal primo sbarco dell’uomo sulla luna, la capsula Soyuz raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale per dare inizio alla missione dell’ESA Beyond. L’equipaggio trascorrerà più di sei mesi in orbita per compiere numerosi esperimenti in diversi campi, dalla biologia alle dimostrazioni tecnologiche.

Insieme a Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, anche Playmobil parteciperà alla missione, in collaborazione con European Space Agency (ESA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per avvicinare i più piccoli alla tecnologia e alle attività spaziali.

“Playmobil da sempre stimola l’immaginazione dei bambini, che attraverso il gioco possono scoprire e comprendere anche concetti complessi legati alla scienza e alla tecnologia – spiega Andrea Galmozzi, responsabile marketing di Playmobil Italia –. Questa collaborazione ha l’obiettivo di aiutare anche i più piccoli a scoprire il fascino dell’Universo e, chissà, di essere fonte di ispirazione per gli astronauti del futuro”.

“Abbiamo scelto di collaborare con Playmobil, felici di fare da apripista condividendo linguaggi culturali provenienti da settori differenti – spiega Francesco Rea, responsabile comunicazione di ASI –. Il futuro è il nostro presente. Playmobil da tempo immagina i suoi personaggi nello spazio, ora lo spazio è una realtà e un domani non basteranno gli astronauti, ma dovranno rappresentare i popoli lunari e marziani, il futuro del genere umano“.

A ottobre, in occasione della nomina di Luca Parmitano al comando della Stazione Spaziale, il primo italiano nella storia, uscirà in edicola una speciale edizione della rivista “Playmobil Magazine” dal titolo “Missione su Marte”, con contenuti creati ad hoc in collaborazione con ASI ed ESA per il mondo dell’infanzia. Con il giornale ci sarà in regalo anche una sorpresa dedicata alla missione.

Playmobil attraverso il gioco accompagna adulti e bambini in nuove scoperte ed emozionanti avventure, e lo farà anche in questo viaggio speciale, offrendo anche ai più piccoli l’opportunità di conoscere e approfondire i dettagli e i segreti di una professione leggendaria come l’astronauta.