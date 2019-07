La polizia locale ha reso noto che ieri un elicottero che viaggiava dall’isola di Big Grand Cay, nelle Bahamas, a Fort Lauderdale in Florida, è precipitato: hanno perso la vita 7 cittadini americani che si trovavano a bordo (4 donne e 3 uomini). L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo: non si conoscono ancora le cause.