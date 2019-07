Premio Italia Giovane, via alle candidature per la 6ª edizione: innovatori sulle orme di Leonardo

Sono aperte le iscrizioni per l’edizione 2019 del Premio Italia Giovane, ideato dall’Associazione Giovani per Roma e presieduto dall’avvocato Franco Frattini, per valorizzare dieci brillanti ‘under 35’ che si sono distinti – in Italia e nel mondo – per meriti artistici, scientifici e professionali, accadermi e personali. Tutti i premiati hanno in comune questi fattori: passione, sacrificio e dedizione, ma soprattutto alta competenza. Un aspetto abilitante è sicuramente legato alla volontà di eccellere e alla creatività (in special modo nei settori innovativi e tecnologici).

“Una sesta edizione che si prospetta di elevatissimo livello,” spiegano gli organizzatori, anche in virtù della speciale dedica del premio a Leonardo da Vinci, volendo cosi partecipare alle celebrazioni per i cinquecento anni dalla scomparsa del più indiscusso tra i geni italiani. “Cerchiamo persone che, sulle orme di Leonardo, attraverso creatività e ingegno siano in grado di lasciare segni tangibili della vita di ognuno per il prossimo futuro. Nel Codice Atlantico di Leonardo da Vinci sono contenute tantissime proposte progettuali che interagiscono con centinaia di prototipi che hanno fatto del genio italiano, una icona mondiale. Tutt’oggi molti dei suoi elaborati sono oggetto di studio in diversi campi che vanno dall’arte alla meccanica, uniti da un unico filo conduttore, l’innovazione, a tal proposito può e dobbiamo considerarlo come uno dei padri di quel processo, di cui oggi ne abbiamo ancora i benefici e che funge da stimolo perenne.

I premiati della 6ª edizione dovranno rispondere a criteri valutativi che coprano concetti legati all’innovazione, intesa come servizio per il progresso, al ruolo fondamentale del Capitale immateriale, dove in una società sempre più “digitale” l’essere umano deve svolgere un ruolo di primo piano nella identificazione delle esigenze, gestione e creazione di strumenti a supporto per migliorare la qualità della vita oltre che i relativi impatti economici e sociali anche alla luce del crescente impatto legato alle opportunità dell’economia circolare.”

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 30 settembre 2019. La premiazione si terrà presso la LUISS BUSINESS SCHOOL il 29 ottobre 2019.