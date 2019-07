Previsioni Meteo Agosto, sarà un mese di sbalzi termici improvvisi tra ondate di caldo africano e sfuriate di maltempo estremo

Le prima Previsioni Meteo per il mese di Agosto 2019 sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che si prospettano sull’Italia. Tuttavia non devono sorprendere: si tratta di un trend ormai consolidato a cui non possiamo fare altro che abituarci: l’espansione verso nord della Cella di Hadley ha capovolto le tradizionali condizioni meteorologiche mediterranee, così è scomparso il “dolce” Anticiclone delle Azzorre che è stato rimpiazzato dal più pericoloso Anticiclone Sub-Tropicale. Le ondate di caldo, quindi, sono sempre più calde e umide, caratterizzate da temperature molto elevate e un alto tasso di umidità relativa, tale che la temperatura percepita dal corpo umano raggiunge livelli precedentemente inimmaginabili, ma vengono intervallate da sfuriate fredde e perturbate provenienti dall’oceano Atlantico che innescano fenomeni di maltempo estremo come tornado, bombe d’acqua e devastanti grandinate. Ne abbiamo avuto una prova eloquente nella prima decade di questo mese di Giugno, e sarà così anche nei prossimi giorni con i violenti temporali previsti nel prossimo weekend.

Anche il mese di Agosto sarà condizionato da questo trend: i primi aggiornamenti per la prossima settimana mostrano una nuova impetuosa ondata di caldo africano raggiungere l’Italia proprio nei primi giorni del mese e nel weekend di Sabato 3 e Domenica 4 Agosto, con temperature particolarmente elevate stavolta al Sud (al contrario di quanto sta succedendo in questi giorni, in cui fa decisamente più caldo al Centro/Nord). Ma la tendenza a medio/lungo termine lascia immaginare una nuova rottura tra 5 e 10 Agosto a suon di temporali, grandinate, trombe d’aria e bruschi cali delle temperature con sbalzi anche di 20°C in poche ore. Insomma, non ci sarà affatto da annoiarsi dal punto di vista dei fenomeni atmosferici.