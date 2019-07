Previsioni Meteo per l’Eclissi di Luna di stasera: tutte le info utili per l’osservazione dall’Italia

Sarà completamente sgombero da nubi stasera il cielo di gran parte d’Italia durante l’attesissima Eclissi di Luna che tra poche ore si appresta ad incantare milioni di osservatori in tutto il Mondo. L’eclissi sarà visibile anche nel nostro Paese tra le 20:43 e le 02:17 della notte. La fase dell’oscuramento parziale del nostro satellite inizierà alle 22:01 e finirà all’01:00, mentre il picco massimo di oscuramento (65%) si toccherà alle 23:30. Soltanto in alcune zone di Calabria (Sila) e Sicilia (fascia tirrenica, tra Palermo e Messina) il cielo rimarrà ancora nuvoloso, ma in base alle nostre previsioni meteo su tutto il resto d’Italia l’osservazione sarà agevolata non solo dall’assenza di nuvolosità ma anche e soprattutto dall’aria limpida, tersa e pulita grazie all’ondata di freddo anomalo che è arrivata in piena estate giusto per schiarire l’atmosfera in concomitanza con questo spettacolo celeste. Ci fosse stato l’Anticiclone Africano con la sua cappa di caldo afoso, foschia e umidità, l’osservazione sarebbe stata molto più problematica.