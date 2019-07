Previsioni Meteo Lombardia: perturbazione in avvicinamento, pioggia da domenica sera

“Oggi, sabato, correnti in quota da nordovest con tempo stabile e ben soleggiato. Una perturbazione in avvicinamento da nordovest transiterà sulla regione tra la sera di domenica e la mattina di lunedì con precipitazioni possibili ovunque ma più frequenti e insistenti sul settore Nordovest, inizialmente anche a carattere temporalesco“: lo riporta il bollettino meteo di Arpa Lombardia. “Da lunedì pomeriggio graduale ritorno a condizioni più stabili con cessazione delle precipitazioni, temperature massime in calo. Martedì soleggiato e stabile, temperature in risalita nei valori massimi. Mercoledì e giovedì condizioni di variabilità con probabilità di piogge sparse in aumento.“