Previsioni Meteo Torino: domani bel tempo e +31°C, soleggiato in tutto il Piemonte

A Torino domani, sabato 13 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +31°C, la minima di +19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta Meteo presente.

Piemonte: l’alta pressione è defilata ad ovest ed espone le regioni di Nord-Ovest a correnti secche dai quadranti nordoccidentali. Tempo soleggiato quasi ovunque con clima caldo nelle ore diurne ma secco, le massime infatti si attesteranno sui +31-32°C in pianura. Un isolato fenomeno pomeridiano potrà interessare il massiccio del Monte Rosa. Venti dai quadranti settentrionali con rinforzi sulla Liguria, alto Piemonte e Valle d’Aosta. Mar Ligure quasi calmo o poco mosso sotto costa.